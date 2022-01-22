المهدية : رصد 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

رصدت الفرق الطبية بالمهدية، السبت، 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة مواطن واحد مقابل تعافي 49 مصاب وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ1202 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، على الدوائر الصحية بالجهة، إلى 135 بالمهدية و74 بالشابة و40 بملولش (مع حالة وفاة) و22 بسيدي علوان و21 بقصور الساف و19 بشربان إلى جانب 217 إصابة بدائرة هبيرة و16 بأولاد الشامخ و13 ببومرداس و12 بالسواسي و4 بالجم.

وبلغ عدد المصابين المقيمين بمستشفيات الجهة، إلى غاية اليوم، 40 فرد فيما ظلت نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر عند أقصاها.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 29564 إصابة من بينها 25474 حالة شفاء و801 حالة وفاة و3289 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 304 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 89 انتفعوا بالجرعة الأولى و183 بالجرعة الثانية و31 بالجرعة الثالثة بينما تلقى مواطن واحد تطعيما بهدف الفسر.

وعادل عدد المنتفعين بجرعة واحدة 232 ألفا و589 فرد أي 86ر52 بالمائة من مجموع سكان الولاية فيما ناهز عدد المواطنين الملقحين بصفة كاملة 200 ألف و296 (52ر45 بالمائة من إجمالي السكان).