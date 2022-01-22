المهدية : رصد 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

سجلت ولاية منوبة اليوم السبت حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بمعتمدية وادي الليل ،ليبلغ جملة وفيات الجهة منذ انتشار الجائحة،991 حالة وفاة،وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة ،إيمان الحباسي ل/وات/ كما سجلت الجهة اليوم ،504 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحاملة للفيروس 4137 حالة ،منها حالة محل متابعة صحية بقسم الكوفيد بمعهد القصاب بمنوبة وتتوزع الاصابات حسب المعتمديات على معتمدية منوبة ب1446 حالة ،ثم طبربة ب730 حالة، والمرناقية ب601 حالة،ووادي الليل ب570 حالة فدوار هيشر ب361حالة، والجديدة ب315 حالة،والبطان ب64 حالة،وبرج العامري49 حالة وشهدت الجهة ، 236 حالة شفاء جديدة، ليبلغ اجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 29740 حالة، وذلك من جملة 34868 حالة منذ انتشار الجائحة