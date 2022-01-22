القيروان : تسجيل حالة وفاة و103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم اليوم السبت تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و103 اصابة جديدة من مجموع 309 تحليلا للعينات التي تم رفعها بتاريخ 21 جانفي 2022.

وارتفعت نسبة إيجابية التحاليل إلى 33 بالمائة مقابل 29 بالمائة تم تسجيلها يوم امس الجمعة ،كما ارتفع عدد المقيمين بمستشفيات الجهة الى 21 مريضا ، وفق الادارة الجهوية للصحة بالقيروان

وبالنسبة للتلاقيح بلغ العدد الجملي للتلاقيح بولاية القيروان 585ر455 إلى حدود 22 جانفي الجاري من بينهم 097ر271 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و318ر163 تلقوا الجرعة الثانية و661ر20 تلقوا الجرعة الثالثة و 509 تلقوا جرعة السفر