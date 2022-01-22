رئيسة الحكومة تؤكد التزام الدولة بمواصلة الدعم المالي والأدبي للاتحاد الوطني للمرأة التونسية

أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت، لدى لقائها بقصر الحكومة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، التزام الدولة بمواصلة الدعم المالي والأدبي للمنظمة كشريك في تنفيذ سياسة الدولة لتحسين وضع المرأة وتعزيز دورها المدني والمجتمعي وإيلائها المكانة التي تستحقها بمواقع القرار للمحافظة على دور تونس الريادي في هذا المجال إقليميا ودوليا.

ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة تكثيف العمل في اتجاه مزيد دعم مشاركة المرأة التونسية في إدارة الشأن العام الداخلي ومساهمتها الفعلية في بلورة السياسات والبرامج الشاملة وذلك من خلال تعزيز المشاركة في الاستشارة الوطنية، موصية بتعيين ممثلات للاتحاد بمختلف لجان العمل، لدراسة محاور الاصلاحات ببرامج التنشيط الاقتصادي.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض مختلف الأنشطة وجملة من التصورات والبرامج والدراسات والبحوث حول قضايا المرأة التونسية في المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية.

من جهتها قدمت السيدة راضية الجربي لمحة عن مشاركات الاتحاد خلال الفترة الماضية بالتظاهرات والمنتديات الدولية وعبرت لرئيسة الحكومة عن الثقة والمكانة التي تُحظى بها تونس من خلال حكومتها ومنظمتها النسائية لدى نظيراتها الإقليمية والدولية.

وأفادت بتلقيها بصفتها رئيسة الاتحاد دعوات للترشح لتمثيل الجمهورية التونسية لدى المنظمات النسائية على الصعيدين العربي والافريقي.

وثمنت رئيسة الحكومة هذا المجهود داعية إلى مزيد تدعيمه بتنظيم تونس لتظاهرة دولية حول المرأة لتدارس الوضع الداخلي والدولي للمرأة وتبادل التجارب والخبرات حول برامج التمكين للمرأة في مختلف المجالات.