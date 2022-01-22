تصفيات كاس العالم – تونس تواجه مالي في الدور الحاسم

سيواجه المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره المالي في الدور الاخير من التصفيات الافريقية لنهائيات كاس العالم (قطر 2022) وذلك على ضوء القرعة التي سحبت اليوم السبت بمدينة دوالا الكامرونية.

وسيخوض المنتخب التونسي، في شهر مارس القادم، مباراة الذهاب خارج تونس على ان تجرى مباراة الاياب على ارضه.

وكان المنتخب التونسي تاهل الى الدور الحاسم عقب تصدره للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة متقدما على كل من غينيا الاستوائية (11 نقطة) وزمبيا (7) وموريتانيا (2) فيما تاهل مالي الى الدور الاخير اثر تصدره المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة متقدما على اوغندا (9) وكينيا (6) ورواندا (1).

وتجدر الاشارة الى انه تم تقسيم المنتخبات المتاهلة الى الدور الاخير الى مستويين حسب التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وضم المستوى الاول السنيغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا في حين تالف المستوى الثاني مصر والكامرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحظى منتخبات المستوى الاول بخوض لقاء الاياب على ارضها.

نتائج القرعة:

مصر – السنيغال

الكامرون – الجزائر

غانا – نيجيريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية – المغرب

مالي – تونس