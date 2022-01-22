تطاوين : تسجيل 164 اصابة جديدة بفيروس كورونا

افادت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم السبت انه تم اليوم تسجيل 164 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة توزعت الى 63 اصابة في تطاوين الشمالية و26 اصابة في غمراسن و23 في تطاوين الجنوبية و 17 في كل من معتمديات البئر الاحمر والصمار ورمادة واصابة واحدة بذهيبة ،ليرتفع العدد الجملي للمصابين بهذه الجائحة منذ غرة جانفي الجاري الى 1200 حالة يقيم منهم 08 مصابين بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن

و بلغت نسبة التغطية بالجرعة الواحدة من التلقيح ضد فيروس كورونا الى حد يوم امس الجمعة 54,46 بالمائة ،كما بلغت نسبة الذين استكملوا التلقيح الى حد امس بجرعتين او ثلاث 48,35 بالمائة ، وتصدرت معتمدية غمراسن النسبتين ب86,73 بالمائة بالنسبة للجرعة الاولى و80,23 بالمائة بالنسبة الذين استكملوا التلقيح ،فيما تحتل معتمدية بني مهيرة اسفل الترتيب ب 28,53 بالمائة بالنسبة للجرعة الاولى و 25,96 بالمائة فقط بالنسبة للجرعة الثانية حسب ما نشرته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.