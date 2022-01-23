عاجل: قناة مفتوحة تنقل مباراة تونس ونيجيريا مجاناً..وهذا ترددها…

يلتقي المنتخب التونسي نظيره النيجيري اليوم الأحد على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس في ثاني مباريات دور الـ16، لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تختتم في 6 فيفري المقبل.

وقد أعلنت قناة الجزائرية الأولى نقل مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا، على الهواء مباشرة.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، على موقع فيسبوك، قبل ساعات قليلة من انطلاقة المباراة.

وفي ما يلي تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5