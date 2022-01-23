تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا اليوم…خبر_عاجل

يوجه المنتخب التونسي نظيره منتخب نيجيريا اليوم الأحد على الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس في اطار مباريات دور الـ16، لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وستكون مباراة تونس ونيجيريا منقولة على قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2.

وتردداتها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

• التردد: 12604

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات:

• التردد: 11585

• الاستقطاب: عامودي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

• التردد: 11013

• الاستقطاب: أفقي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات:

• التردد: 11623

• الاستقطاب: عامودي

• الترميز: 27500

• معدل تصحيح الخطأ: 3/2