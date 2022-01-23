كأس امم افريقيا: آخر اخبار المنتخب التونسي..

تعززت قائمة لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم المتعافين من كوفيد-19 بالمهاجم وهبي الخزري وذلك قبل المواجهة المرتقبة امام المنتخب النيجيري المقررة اليوم الاحد بداية من الساعة الثامنة ليلا بمدينة غاروا لحساب الدور ثمن النهائي لكاس افريقيا للامم المقامة منافساتها حاليا بالكاميرون.

وكانت التحاليل السابقة اثبتت تعافي المهاجم ديلان برون ولاعب الوسط عصام الجبالي من كوفيد-19 مقابل اصابة الظهير علي العابدي.

وينتظر ان يلتحق وهبي الخزري وديلان برون وعصام الجبالي اليوم ببقية بعثة المنتخب التونسي بمدينة غاروا قادمين من دوالا حيث تقيم العناصر المصابة بكوفيد-19 غير ان مشاركتهم في المباراة تبقى رهينة اختيارات الاطار الفني والجاهزية البدنية لهذا الثلاثي.

ويعاني المنتخب التونسي من تفشي كوفيد-19 الذي سيحرمه من خدمات بعض اللاعبين المؤثرين على غرار علي معلول وغيلان الشعلالي ويوهان توزغار ومحمد علي بن رمضان.

كما سيكون المنتخب التونسي محروما في مباراته امام نظيره النيجيري من خدمات حمزة المثلوثي بسبب عقوبة الانذار الثاني والمدرب منذر الكبير اثر اقصائه في مباراة الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول امام المنتخب الغامبي.