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ولاية منوبة تسجل أعلى نسبة شفاء يومية من الكورونا منذ انتشار الجائحة و346 حالة إصابة جديدة

2022/01/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية منوبة اليوم الأحد ، اعلى نسبة حالات شفاء يومية منذ انتشار الجائحة، بلغت 2455 حالة، وفق ما أكدته ل(وات) المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، إيمان الحباسي.

كما سجلت الجهة 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحاملة للفيروس 2027 حالة، منها حالة واحدة تخضع للمتابعة الصحية بقسم الكوفيد بمعهد القصاب بمنوبة.

وتتوزع الاصابات على معتمديات منوبة (580 ) ،ثم طبربة (470 )، ووادى الليل (360)، والمرناقية (391)، والجديدة (204)، فدوار هيشر (153) والبطان (53 )،وبرج العامري(27).

وبلغ اجمالي حالات الوفاة 991 منذ انتشار الجائحة، وتماثل للشفاء 32195 مصابا وذلك من جملة 35214 اصيبوا بالوباء منذ انتشار الجائحة.

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