عاجل: صدور نتائج اختبارات الطب الشرعي في حوادث حقن تلميذات…

أظهرت النتائج الأولية للتحاليل المخبرية المجراة على التلاميذ الذين تعرضوا للحقن بمادة مجهولة من طرف غرباء في المحيط المدرسي، عدم وجود اي مادة مشبوهة أو خطرة في أجسادهم، وفق ما صرح به اليوم الأحد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي.

وقال مهيار حمادي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان آجال صدور النتائج النهائية لهذه التحاليل المخبرية تتراوح بين 15 يوما وشهر من رفعها، مبينا انه لا يمكن الكشف عن مدى تأثير الحقن المجهولة على صحة التلاميذ والتأكد من استخدام مادة مشبوهة من عدمه إلا بعد صدور التقرير النهائي لاختبارات الطب الشرعي.

وأشار الى تواصل التنسيق مع الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية التي تعهدت بهذا الملف بالتعاون مع السلط الأمنية في الولايات المعنية، كاشفا عن تراجع تلميذة بقفصة عن تصريحاتها السابقة بخصوص تعرضها للحقن، مقرة بأن روايتها زائفة واستنبطتها من وحي الخيال ومن نشرات الأخبار.

يذكر ان 7 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية تترواح أعمارهم بين 8 و11 سنة، تعرضوا إلى الحقن من قبل أشخاص غرباء عن المحيط المدرسي بخمس ولايات وهي توزر وقفصة وتونس وسوسة والمهدية، وفق ما أكده المندوب العام لحماية الطفولة في تصريح سابق ل(وات)، مشيرا الى انه تم رفع عينات للتحاليل المخبرية من أجل التأكد من سلامة هؤلاء الأطفال وان وضعهم الصحي مستقر.

وبين أن استقرار الوضع الصحي للأطفال ضحايا الحقن المجهولة لا يعطي صورة نهائية عن حالاتهم قبل صدور التحاليل المركزية، مؤكدا في المقابل ان مندوبي حماية الطفولة يتابعون مع المحاكم جميع القضايا ولم يقع إلى حد اللحظة الكشف عن الضالعين في ارتكاب هذه الانتهاكات.