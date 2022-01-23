المهدية: تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ446 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 142 إصابة مع تعافي 47 مصاب

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 56 بالمهدية و26 بالسواسي و24 بالشابة و23 بملولش و7 بقصور الساف و3 بكل من شربان وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 29706 إصابات من بينها 25521 حالة شفاء و801 حالة وفاة و3384 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 101 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 48 انتفعوا بالجرعة الأولى و50 بالجرعة الثانية و3 بالجرعة الثالثة.

وبلغ عدد المواطنين المنتفعين بجرعة واحدة 232 ألفا و641 فرد (87ر52 بالمائة من عدد سكان الجهة) فيما عادل مجموع الملقحين بصفة كاملة 200 ألفا و416 مواطن (54ر45 بالمائة من مجموع السكان).