باجة : تسجيل أكثر من 110 إصابات بفيروس كورونا في 31 مؤسسة تربوية

أكّدت الادارة الجهوية للصحة في باجة رصد أكثر من 110 إصابات بفيروس كورونا المستجد في 1 مؤسسة تربوية في الجهة خلال اليومين الماضيين منها عشرة مدارس ابتدائية و11 مدرسة اعدادية و9 معاهد ومدرسة للتكوين المهني .

وقد سجلت خلال اليومين الماضيين ايضا اكثر من 430 اصابة بالفيروس منها قرابة 300 إصابة في مدينة باجة وضواحيها، وفاقت نسبة التحاليل الايجابية 28 بالمائة من جملة العينات التى قارب عددها ال1500 عينة فى 48 ساعة .

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث كانت قد أعلنت حظر الجولان بعد ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس وانتقال تصنيف كل معتمديات ولاية باجة الى مستوى الانذار المرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق المائة اصابة لكل مائة الف ساكن .

ولم يتم منذ اسابيع تسجيل حالات وفاة نتيجة الاصابة بكوفيد 19 بالجهة حيث استقر عدد ضحايا الفيروس فى حدود 671 وفاة.