وزارة الصحة: تطعيم 14012 شخصا ضد كورونا يوم 22 جانفي الجاري

أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم يوم السبت 22 جانفي الجاري تطعيم 14012 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد التلاقيح منذ انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال شهر مارس الماضي الى 6.187.489 شخصا

وأضافت وزارة الصحة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4.554.222 ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا و1.633.267 ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقة بكورونا مشيرة الى أن عدد التلاقيح الإجمالي بلغ بذات التاريخ 12.672.586 جرعة

ودعت وزارة الصحة كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح المضادة لكورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس