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متابعة: القبض على قاتل والده بعصا بيسبول..وهذه التفاصيل..

2022/01/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، ان شابا (من موالد 1993) في بومرداس من ولاية المهدية، اقدم على قتل والده (مواليد 1941) من خلال ضربه بعدة مناطق من جسمه باستخدام عصا “بيسبول”.

كما اعتدى الابن ايضا على والدته مخلفا لها كسر على مستوى اليد، وفق تاكيد فريد بن جحا في مداخلة هاتفية لشمس معاك اليوم الاثنين.

واكد المصدر ذاته في تصريح لشمس اف ام ان الجهات الامنية تمكنت من القاء القبض على الجاني بعد هروبه لصفاقس، كما تم فتح بحث تحقيقي في الجريمة.

وافاد بن جحا انه وفق المعطيات الاولية، فان الجاني تربطه علاقة متوترة بوالديه.

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