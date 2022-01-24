عاجل: تفاصيل مروعة وصادمة عن عملية الطعن التي جدت في المترو وسط العاصمة..

وزارة الصحة: تطعيم 14012 شخصا ضد كورونا يوم 22 جانفي الجاري

عاجل: 18 وفاة و 7144 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة..

تونس تفوز على نيجيريا وتتأهل للربع النهائي..خبر_عاجل

“الهايكا” توجه لفت نظر لهذه الإذاعة “..

2022/01/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، بتاريخ 20 جانفي الجاري، لفت نظر للقناة الإذاعية الخاصة “أم. أف. أم”، بخصوص نشر مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تضمن استجوابا لطفل من قبل أمه نتيجة تعرّضه للعنف في إحدى رياض الأطفال.

وأوضحت “الهايكا” في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن ما نشرته الإذاعة المذكورة يمثل مسا من حق الطفل في الخصوصية والسريّة ومسا من مصلحته الفضلى.

ودعت الإذاعة إلى الالتزام بمقتضيات الملحق الخاص بحماية الأطفال وحقوقهم، وتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للأطفال وصورهم، والحرص على طمس هوياتهم ومعطياتهم الشخصية، وإعطاء الأولوية المطلقة في كل تناول إعلامي يتعلق بالأطفال لمصلحتهم الفضلى.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn