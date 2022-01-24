عاجل: تفاصيل مروعة وصادمة عن عملية الطعن التي جدت في المترو وسط العاصمة..

وزارة الصحة: تطعيم 14012 شخصا ضد كورونا يوم 22 جانفي الجاري

عاجل: 18 وفاة و 7144 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة..

تونس تفوز على نيجيريا وتتأهل للربع النهائي..خبر_عاجل

زغوان : ارتفاع عدد المقيمين بوحدات الكوفيد والمؤشر التراكمي خلال الأسبوعين الأخيرين

2022/01/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية زغوان، نهاية الأسبوع المنقضي، 75 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من جملة 193 عينة تم رفعها لإجراء التحاليل المخبرية والسريعة، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 11128، مقابل تعافي 10108 حالة، منذ ظهور الوباء.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية، نبيل الورفلي، في تصريح لـ”وات”، اليوم الاثنين، أن نسبة التحاليل الإيجابية سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث قاربت ال40 بالمائة، كما بلغ عدد الحالات النشيطة 585 حالة.

وارتفع ايضا، عدد المقيمين بوحدات الكوفيد إلى11 مصابا، منهم 2 بقسم الإنعاش الطبي.

ولفت الورفلي، إلى أن المؤشر التراكمي سجل بدوره ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عدد الإصابات عن كل 100 ألف ساكن، 538 اصابة في الفترة المتراوحة بين 10 و23 جانفي الجاري، وهي حصيلة تضع الجهة ضمن المناطق ذات الإختطار المرتفع جدا، حسب تقديره.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn