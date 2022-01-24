زغوان : ارتفاع عدد المقيمين بوحدات الكوفيد والمؤشر التراكمي خلال الأسبوعين الأخيرين

سجلت ولاية زغوان، نهاية الأسبوع المنقضي، 75 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من جملة 193 عينة تم رفعها لإجراء التحاليل المخبرية والسريعة، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 11128، مقابل تعافي 10108 حالة، منذ ظهور الوباء.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية، نبيل الورفلي، في تصريح لـ”وات”، اليوم الاثنين، أن نسبة التحاليل الإيجابية سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث قاربت ال40 بالمائة، كما بلغ عدد الحالات النشيطة 585 حالة.

وارتفع ايضا، عدد المقيمين بوحدات الكوفيد إلى11 مصابا، منهم 2 بقسم الإنعاش الطبي.

ولفت الورفلي، إلى أن المؤشر التراكمي سجل بدوره ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عدد الإصابات عن كل 100 ألف ساكن، 538 اصابة في الفترة المتراوحة بين 10 و23 جانفي الجاري، وهي حصيلة تضع الجهة ضمن المناطق ذات الإختطار المرتفع جدا، حسب تقديره.