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تشيلسي يحسم صفقة ويليامز

2022/01/24 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حسم نادي تشيلسي الانقليزي صفقة التعاقد مع المدافع ديلان ويليامز من ديربي كاونتي خلال الميركاتو الشتوي الجاري مقابل رسوم لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن تشيلسي تعاقد مع ديلان ويليامز (18 عامًا) لتغطية مركز الظهير الأيسر الذي يعاني منه تشيلسي هذا الموسم عقب إصابة بنجامين تشيلويل وإعارة إيمرسون بالميري بالإضافة إلى تراجع مستوى ماركوس ألونسو.

ويستطيع ديلان ويليامز اللعب أيضًا في مركز لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط الأيسر.

يذكر أن ويليامز كان أصغر لاعب يبدأ مباراة في كأس الاتحاد الإنقليزي منذ أكثر من عام.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم هذا الموسم برصيد 47 نقطة بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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