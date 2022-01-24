صفاقس- كوفيد 19: تسجيل 4 وفيات و188 اصابة جديدة مقابل شفاء 259 حالة

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 188 إصابة جديدة، مقابل 259 حالة شفاء، وذلك من اصل 460 تحليلا مخبريا انجزت، أمس الاحد، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وبعدد من المخابر الخاصة، بنسبة وقوع قدّرت بـ40.86 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحيّنة للوضع الوبائي بالجهة، الواردة في البلاغ الصادر، اليوم الاثنين، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع مجمل الوفيات، منذ ظهور الجائحة الوبائية بجهة صفاقس، الى 1898 وفاة، والإصابات الى 68 ألفا و363 اصابة، منها 58 ألفا و964 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة للمصابين بفيروس “كورونا”، كشف ذات البلاغ، اقامة حاليا، 18 مصابا بأقسام العناية المركزة، و72 مصابا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 27 مصابا بالمصحات الخاصة.