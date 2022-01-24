العجمي الوريمي: “النهضة كيما المنتخب الوطني قادر يرجع في اللعب وقت ما يحب”

قال القيادي في النهضة العجمي الوريمي إن النهضة كانت مع التوحيد و التجميع وعدم التفريق ولذلك تم اتهامها بالتوافق مع نداء تونس وقلب تونس كما اتهمت أيضا بسبب دفعها للمصالحة الوطنية.

و أضاف الوريمي في تصريح للجوهرة اف ام أن نداء تونس فاز فوزا بطعم الهزيمة في 2014 لأن الفارق بينه وبين النهضة لم يكن كبيرا ولم يكن يسمح له بالحكم لوحده .

وتابع الوريمي قوله إن نداء تونس جاء في سياق سياسي معين وكان مجرد شركة انتخابية ولم ينجح في التحول لحزب جماهيري لكن النهضة حتى وإن كانت في المرتبة الثانية فهي في النهاية حزب مهيكل ومنظم” على حد قوله.

وشبه الوريمي حركة النهضة بالمنتخب الوطني التونسي الذي انتزع الترشح مساء أمس بفوزه على نيجيريا بقوله” النهضة حزب جماهيري مهيكل ومنظم وقادر بش يرجع في اللعب وقت مايحب كيما عمل المنتخب الوطني لبارح بفوزه التاريخي أمام نيجيريا بفضل وجود عنصر بشري يدافع على الراية” على حد تعبيره.