غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تؤمن المشاركة التونسية في ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية



تواصل غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مساهمتها في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا وحرصها على خلق فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين وذلك بتنظيم المشاركة التونسية في “ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية” الذي سيلتئم من 13 إلى 15 فيفري 2022 بمعرض طرابلس الدولي.

وتعتبر هذه التظاهرة فرصة حقيقية في مجال آخر يزخر بالكفاءات والإمكانيات التونسية الرائدة وهو قطاع الصحة، بعد أن برهنت الغرفة على نجاحها في تامين

المشاركة التونسية في معرض ليبيا للإنشاءات (Tripoli LC Expo) في أواخر شهر جوان الماضي، الذي حظي باهتمام المؤسسات التونسية التي أقبلت على المشاركة بعدد كبير، حيث فاق عدد العارضين 120 مؤسسة ومساحة العرض 1000 متر2 وبذلك حققت هذه التظاهرة نجاحا مميزا.

وسيفتح “ملتقى ومعرض ليبيا الدولي الرابع عشر للرعاية الصحية” الآفاق أمام رجال الأعمال والمستثمرين ومسدي مختلف الخدمات في المجال الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية لعرض منتجاتهم وخدماتهم في السوق الليبية وكذلك للالتقاء مباشرة بأصحاب القرار في المجال الطبي والرعاية الصحية والتعريف بالخبرات التونسية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.