هذا ما قرّرته المحكمة بخصوص مطالب إيقاف تجميد أجور النواب

أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارات “بالرفض شكلا” بخصوص مطالب إيقاف تنفيذ تقدم بها حوالي 20 نائبا مجمدا ضد الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والقاضي بتجميد أجور النواب ومنحهم ومختلف الامتيازات المخولة لهم على غرار التغطية الصحية والاجتماعية.

ووفق كوزاييك أف أم فقد استند الرئيس الأول للمحكمة الادارية في قراراته” بالرفض شكلا” إلى عدم احترام الطعون لصيغ الطعن في الأوامر الترتيبية والتي تقتضي حسب الفصل 35 من قانون المحكمة الادارية، تقديم مطلب مسبق وجوبي ، بالإضافة إلى وجوب تقديم الطعن بواسطة محامي لدى التعقيب. وأصدر الرئيس الأول هذه القرارات بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.