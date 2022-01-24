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ألمانيا: مسلّح يطلق النار على عدد من الأشخاص داخل قاعة محاضرات

2022/01/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين 24 جانفي 2022، عن إصابة عدة أشخاص بجروح بعد أن قام رجل مسلح بإطلاق النار داخل قاعة محاضرات في إحدى الجامعات في مدينة هايدلبرغ بجنوب غرب البلاد.

وقالت الشرطة إن المسلح قتل لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن الحادث، كما لم تذكر عدد الأفراد الذي أصيبوا أم مدى خطورة إصاباتهم.

واكتفت الشرطة بالقول: “جاني منفرد أطلق النار في قاعة محاضرات وجرح عدة أشخاص”، وطلبت من الأفراد تجنب منطقة نوينهايمر فيلد في هايدلبرغ ، حيث تقع جامعة المدينة.

وبحسب مصادر وكالة الأنباء الألمانية DPA، فإن المسلح هو طالب في الجامعة، وقد أقدم على الانتحار بعد أن أطلق النار داخل القاعة.

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