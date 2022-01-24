بورصة تونس تستهل اسبوع المعاملات في المنطقة الخضراء

استهلت بورصة الأوراق المالية بتونس، معاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، اذ اقفل مؤشرها المرجعي “توننداكس” حصة، الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمائة في حدود النقطة 7104.21 وسط حجم تداول ضعيف ب1.8 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص اداء الأسهم تصدرت “سيتي كارز” قائمة الارتفاعات بنسبة 5.7 بالمائة (13 دينار) وحجم تداول ب27 الف دينار. علما ان الشركة حققت رقم معاملات قياسي ب333.4 مليون دينار مسجللة بذلك زيادة بنسبة ب45.7 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وأحرز وكيل العلامة التجارية “كيا” ببيعه لما يعادل 7019 سيارة، على المرتبة الأولى في سوق توزيع السيارات.

كما تضمنت قائمة الارتفاعات سهم مجمع “وان تاك” القابضة بزيادة بنسبة 3 بالمائة (8.960 دينار) وسط حجم تداول ب144 الف دينار. ومع موفى 2021 سجل المجمع ارتفاعا في رقم المعاملات ب26 بالمائة ليصل الى 905.1 مليون دينار.

في المقابل، واصل سهم “اونيماد” منحاه التنازلي بتراجع بنسبة 3.3 بالمائة (7.250 دينار) محققا تراجعا في الاداء منذ بداية السنة ب2.2 بالمائة.

وكان سهم “سمارت تونيزي” الاكثر تداولا محققا حجم تداول ب209 الف دينار في حين تراجع بنسبة 1.1 بالمائة ليبلغ 26.200 دينار مع اقفال الحصة.