العثور على كمية من الذخيرة الحية بدوز

افاد الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بقبلي محمد بن قايد انه وعلى اثر ورود معلومات عشية الامس على الوحدات الامنية حول وجود كمية من الذخيرة بمنطقة ” بوقرفة ” على بعد قرابة 60 كلم بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز في اتجاه مطماطة، قام عدد من اعوان الامن من منطقة الشرطة بقبلي مساء امس الاحد بالتوجه على عين المكان لتمشيط المنطقة اين تم العثور على كمية محدودة من الذخيرة الحية التي تبدو انها قديمة الصنع.

واضاف المصدر ذاته في تصريح مساء اليوم لوات انه وعلى اثر وجود هذه الكمية قام عدد من الاعوان اثر اخذ الاحتياطات اللازمة بالتمركز بالمكان واعادة التمشيط صباح اليوم اين تم العثور على كمية اخرى من الاطلاقات مشيرا الى تعهد الشرطة العدلية بقبلي بالبحث في الموضوع كما تم انجاز التساخير اللازمة لتحديد نوع الخراطسيش التي تم العثور عليها وعيارها.