الجرندي يؤكد لنظيره الاماراتي تضامن تونس مع دولة الامارات ورفصها المطلق لكل عدوان يستهدف امنها

افادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم الاثنبنلا با ن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اجرى مكالمتين هاتفيين مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، خلال الأسبوع المنقضي،

وأطلع الوزير الاماراتي ن، ، الجرندي على حيثيات الاعتداءات التي طالت مؤخرا الأراضي الإماراتية من قبل الجماعات الحوثية وما تُشكّله من خطورة على أمن بلاده والمنطقة بشكل عام.

وجدّد الجرندي، بالمناسبة، إدانة تونس الشديدة لهذه الاعتداءات وتعاطفها وتضامنها التام مع دولة الإمارات الشقيقة ورفضها المطلق لكلّ عدوان يستهدف أمنها وسيادتها ولكافة التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وكانت المحادثتان مناسبة لبحث سبل دفع مسيرة التعاون الثنائي، وضرورة رفع نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة وضبط رزنامتها، فضلا عن تجسيم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المُبرمجة كما تم التاكيد على أهمية الدفع بالعمل العربي المشترك نحو مستويات أرفع خدمة لمصلحة البلدان والشعوب العربية.

وكانت تونس أدانت بشدّة الهجوم الذي استهدف، خلال 17 جانفي الجاري، مواقع مدنية حيوية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلّف خسائر بشرية ومادية.

وأعربت تونس عن تعاطفها وتضامنها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ورفضها المطلق لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة هذا البلد الشقيق ولكل التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.