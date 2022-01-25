فايزر تكشف عن معطى هام بخصوص متحور أوميكرون..

قالت شركة فايزر، إن الجرعة المعززة تستطيع مواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا لمدة 4 أشهر.

وأظهرت دراسة مشتركة لشركة فايزر و BioNTech، أن الحصول على 3 جرعات من لقاح كوفيد-19 تنتج أجسامًا مضادة يمكنها تحييد متغير أوميكرون، مضيفة أن اللقاحات أظهرت تحييد متحور أوميكرون بشكل فعال في 4 أشهر بعد جرعة ثالثة.

في هذا الصّدد، كان الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، قد قال إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لفيروس كورونا سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

كما أثبت لقاح فايزر، بيونتك المضاد لكورونا، أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية في منع العدوى.

ومع تصاعد الإصابات، توسعت بعض الدول في برامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.