بن عروس: تسجيل 549 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 1335 تحليل تقصّ

سجلت ولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء، 549 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك من مجموع 1335 تحليلا أجرتها الوحدات الصحية المختصة لعينات مشتبه في إصابتها بالوباء، وفق ما صرح به مدير إدارة الصحة الوقائية ببن عروس، فتحي اللطيف، لـ”وات”.

ووفق هذه النتائج المسجلة لعدد الإصابات، فان المؤشر العام للتحاليل الايجابية ارتفع بشكل لافت ليبلغ حدود الـ 41.112 بالمائة، بعد أن كان في حدود 18 بالمائة خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي المنقضي.

وبارتفاع هذا المؤشر، ووفقا لنفس المصدر، فقد استقر عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس في الجهة عند 4449 حالة، بعد أن أحصت إدارة الصحة الوقائية تعافي765 حالة يوم أمس الاثنين.

ولم تسجل الجهة أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبقى العدد الاجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في حدود 1137 حالة، في الوقت الذي تضاعف فيه عدد الحالات المقيمة بالمستشفى الجهوي ليبلغ 9 حالات تم إيواؤها بقسم الطب الباطني بعد ان كانت في حدود حالتين اثنتين فقط نهاية الاسبوع المنقضي.