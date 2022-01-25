منع كاتب الدولة السابق عبد القدوس السعداوي من سفر.. وهذه التفاصيل

كشف كاتب الدولة السابق لدى وزير الشباب والرياضة عبد القدوس السعداوي، اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، أنّ أمن المطار منعه من السفر إلى الخارج بسبب عدم تغيير مهنته في جواز السفر وبطاقة تعريفه الوطنية.

وأكّد السعداوي في تصريح لموزاييك أف أم أنه سبق وسافر بواسطة الجواز السفر ذاته بعد 25 جويلية، متسائلا عن سبب منعه من السفر هذه المرة، قائلا: سافرت أكثر من مرة منذ 2 مارس 2020 بعد انتهاء مهامي ولدي إقامة في الخارج.. لكن لم يتم اعلامي بضرورة تغيير المهنة في جواز سفري، وآخر سفرة لي كانت في شهر ديسمبر الماضي.. هل كنت مخالفا للقانون حينها أم أن أعوان المطار لم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه؟

وتابع: ”أتمنى أن لا تكون هناك علاقة بين آرائي السياسية ومنعي من السفر”.

واعتبر السعداوي أن أن محاربة الفساد تتطلب أولا توضيح علاقة الدولة بالمواطن لأن الثقة بين الطرفين منعدمة تماما، معتبرا أن الفساد سببه الضبابية وغياب الشفافية.