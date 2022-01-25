مستشار راشد الغنوشي يكذّب عبد اللطيف المكي

أوضح وسيم الخصراوي المستشار الاعلامي لراشد الغنوشي، في تدوينة على حسابه الشخصي فيسبوك اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 أن ما صرح به عبد اللطيف المكي بخصوص محاولة نادية عكاشة التواصل مع رئيس مجلس نواب الشعب بعد إجراءات 25 جويلية غير صحيح مشيرا أنه ربما كان يتواصل معها ويعتبر نفسه الوسيط لكن دون علم رئيس المجلس.

يذكر أن الوزير الاسبق عبد اللطيف المكي كشف في وقت سابق من اليوم في تصريح لموزاييك ان الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة نادية عكاشة عملت عن طريق وساطة على التواصل مع رئيس البرلمان المعلقة اختصاصته راشد الغنوشي بعد 25 جويلية.

وقال المكي إن عكاشة “عملت خيط عبر وساطة ما برئيس البرلمان بعد 25 جويلية”، مستبعدا ان تكون هي التي عملت على ادراج اسمه ضمن قائمة المشمولين بقرار الاقامة الجبرية.