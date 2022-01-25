توننداكس يقفل حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

تراجع المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس”، بنسبة 2ر0 بالمائة في ختام معاملات حصة الثلاثاء، ليصل الى 46ر7090 نقطة، فيما لم يتجاوز حجم المعاملات 4ر2 مليون دينار، حسب بيانات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء لسهم بنك الاسكان، إذ تطوّر سعره بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل إلى مستوى 670ر1 دينار وسط حجم مبادلات ضئيل لم يتجاوز 3 الاف دينار، وتمكّن السهم من تحسين أدائه بنحو 5ر45 بالمائة اي بقيمة 4ر12 مليون دينار، منذ بداية سنة 2021.

كما تميّز سهم شركة المنتوجات الصحية “ليلا” بتسجيله ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة ليقفل عند سعر 280ر11 دينار. وتمكن السهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021 من استقطاب حجم معاملات هامة بقيمة 683 ألف دينار، محققا تطورا بنسبة 9ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وكان سهم بنك تونس والامارات الأضعف أداء، خلال الحصة، اذ فقد 3ر4 بالمائة من قيمته ليبلغ مستوى 680ر6 دينار في حين قدرت قيمة المبادلات على السهم بواحد مليون دينار.

وتميز سهم مجموعة بولينا القابضة، باعتباره الأكثر تبادلا خلال الحصة، بعد استحواذه على 386 الف دينار من قيمة المعاملات الجملية للحصّة، ولينهي السهم الحصة متراجعا ب 4ر1 بالمائة عند مستوى 600ر10 دينار، وحقق السهم ارتفاعا خلال سنة 2021 بنسبة 3ر3 بالمائة اي بقيمة 3ر3 مليار دينار.