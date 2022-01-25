المنستير: إحالة تلميذ على فرقة البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بعد طعنه لزميله

تعرض تلميذ يدرس بالسنة الثامنة بالإعدادية التقنية بقصيبة المديوني من ولاية المنستير ، اليوم الثلاثاء، إلى عملية طعن على مستوى الصدر أمام هذه المؤسسة، من قبل زميل له من نفس القسم.

وقد وقع نقل التلميذ إلى المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال، ومنه إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، للقيام بمزيد من الكشوفات الطبية وفق ما أفاد به (وات)، المندوب الجهوي للتربية، المنجي سليم.

وأضاف، أنّ الحالة الصحية للتلميذ الذي تعرض إلى الطعن، مستقرة وغير خطيرة إلى غاية الآن.

وقد ألقت وحدات الأمن الوطني بمركز قصيبة المديوني، الراجع بالنظر إلى منطقة الأمن الوطني بقصر هلال، القبض على التلميذ المعتدى الذي ولاذ بالفرار، وقدمته إلى فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل لمواصلة البحث.

وقد وقع، بعد استشارة النيابة العمومية، التعهد بالموضوع وفق ما نشرته النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال.