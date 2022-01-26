النادي الصفاقسي: هيئة الدعم ستجتمع للتداول حول الوضعية الحالية للنادي



تعقد الهيئة العليا للدعم بالنادي الرياضي الصفاقسي برئاسة المنصف السلامي مساء اليوم الأربعاء اجتماعا للتداول حول الوضعية الحالية للنادي وتنصيب هيئة تسييرية وقتية.

ودعت في بلاغ لها جميع أعضاء الهيئة العليا للدعم لحضور الاجتماع .

كما أفادت أنه وعملا بأحكام القانون الأساسي للجمعية، يمكن لكل محب دفع مبلغ 30 ألف دينار الانضمام إلى الهيئة والمشاركة في أشغالها.

ويأتي ذلك بعد أيام من استقالة الرئيس السابق للنادي المنصف خماخم .

وعلى صعيد آخر استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الرياضي الصفاقسي أمس التدريبات، بعد إضراب استمر نحو أسبوعين.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات تحت إشراف المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، بعد أيام من فك اعتصام نفذه عدد من أنصار الفريق احتجاجا على أوضاع النادي.