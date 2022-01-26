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سمير ديلو: “استقالة نادية عكاشة تحمل دلالات سيئة”

2022/01/26 أخبار, المصدر, سياسة

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمدة أشغاله سمير ديلو، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد في عزلة وهو بصدد تفكيك الدولة التونسية.

وأوضح سمير ديلو في تصريح لشمس اف ام، أن قيس سعيد له نهم غير محدود لتجميع السلطات، مبينا أنه يجلس حاليا على 3 كراسي ويلقي بعينيه للكرسي الرابع ، وذلك في إشارة للسلطة القضائية.

وعلّق ديلو على استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، معتبرا أن لهذه الإستقالة دلالة سيئة وتعكس صراعات، مشددا على أن الأخطر من الإستقالة هو حديث عكاشة عن خلافات جوهرية معتبرا أن نص استقالة نادية عكاشة يُثير الخوف.

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