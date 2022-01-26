هام: ادخال تعديلات على موسم “الصولد” لهذه السنة

أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة محسن بن ساسي أنه سيتم اجراء عدد من التنقيحات بخصوص موسم التخفيضات الذي سينطلق بداية شهر فيفري إلى غاية يوم 13 مارس.

وكشف بن ساسي في تصريح لموزاييك أف أم أن من بين هذه التنقيحات التي سينطلق العمل بها بداية من موسم التخفيضات الصيفي، التقليص في مدة الصولد من 6 أسابيع إلى 4 أسابيع وكذلك العمل على إدماج المجموعات الجديدة “nouvelle collection” ضمن البضائع المعنية بالتخفيض وذلك بعد الاتفاق على التقليص من مدة اقتناء البضائع المعروضة في الصولد (بعد شهر من خروج البضاعة يمكن للبائع وضعها في التنزيلات).

وبالنسبة للتخفيضات، قال بن ساسي إنها لن تكون اقل من 20%، داعيا أصحاب المحلات والتجار إلى التسجيل في موسم التخفيضات لتنشيط القطاع في ظل جائحة كورونا التي تسبب في تراجع المبيعات وكلفتهم أضرارا وخسائر تجاوزت الـ50%.