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“توننداكس” يرتفع بنسبة 34ر0 بالمائة في نهاية حصة الاربعاء

2022/01/26 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة، الأربعاء، في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تطورا بنسبة 0.34 بالمائة في حدود النقطة 7114.76 وسط حجم تداول متواضع ب2.5 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.
وبخصوص أداء الأسهم، ارتقى سهم بي هاش للإيجار بنسبة 4.2 بالمائة وذلك دون تداول ليصل سعر السهم الواحد الى 1.740 دينار وارتفع سهم الشبكة التونسية للسيارات والخدمات “ارتاس” بنسبة 2.9 بالمائة (7.100 دينار)، ليتطور أداؤه منذ بداية السنة ب14.9 بالمائة. علما ان رقم معاملات الشركة بلغ موفى 2021 حوالي 222 مليون دينار مسجلا بذلك زيادة سنوية ب34.2 بالمائة.
في المقابل تضمنت قائمة الانخفاضات أسهم كل من التجاري للإيجار المالي واالشركة الدولية للإيجار المالي بتراجع بنسب بلغت على التوالي 5.3 بالمائة (11.330 دينار) و2.9 بالمائة (16900). وكان سهم شركة صنع المشروبات بتونس الاكثر حركية خلال معاملات الحصة ليقفل على زيادة بنسبة 1.2 بالمائة .

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