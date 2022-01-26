عاجل: قرار هام لرئاسة الحكومة بخصوص التوقي من الموجة الخامسة لفيروس كورونا

اعلنت رئاسة الحكومة عن التمديد في الاجراءات الصادرة يوم 12 جانفي الجاري والرامية الى التوقي من الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا لاسبوعين اضافيين.

وبينت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم، انه تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 25 جانفي 2022 حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية، فقد تقرّر تمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر في 12 جانفي 2022 لمدّة أسبوعين إضافيين.

وتتعلق الاجراءات بالخصوص بمنع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور الى جانب تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

كما تتمثل الاجراءات في الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها وتشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة وتشديد مراقبة جواز التلقيح والتشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.