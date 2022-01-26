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نابل: تسجيل 6 وفيات و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/01/26 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل بتاريخ أمس الثلاثاء، 6 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة اليوم الأربعاء، ليبلغ مجموع الوفيات بالجهة 1497 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، مساء الأربعاء، أنه تم تسجيل 824 إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام ب2051 تحليلا مخبريا، أي بنسبة تحاليل إيجابية تفوق 40 بالمائة، مشيرا إلى أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 10455 حالة من بينها 57 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية.

وأوضح، في هذا السياق، أن نسبة استغلال أسرة الإنعاش بلغت 90 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 25 بالمائة بالقطاع العام و28 بالمائة بالقطاع الخاص.

وبذلك، يبلغ مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل، 63782 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 51830 حالة.

وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات قربة (حالتان) وحالة بكل من قرمبالية ومنزل بوزلفة ومنزل تميم ونابل وقليبية. وتتراوح أعمار المتوفين بين 36 و74 سنة.

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