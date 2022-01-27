الكاف: تسجيل حالة وفاة و 173 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيينها اليومي لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل حالة وفاة و173 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 485 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 25 ديسمبر

وأظهر التحيين الجديد تواصل ارتفاع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات الذين بلغ عددهم اليوم 17 مصابا منهم 04 اشخاص يقيمون في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تزايد عدد الحالات النشيطة بصفة ملحوظة خلال ال10 ايام الاخيرة ليصل إلى 1512 حالة

ويرتفع، وفق التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي، إجمالي الوفيات إلى 704 اشخاصً وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس الى 21812 حالة، تعافى منهم 20300 مصاب

وتشير الأرقام المسجلة، وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني إلى انتشار واسع للفيروس في الجهة وخاصة بمدينة الكاف، بما يستوجب كل الحذر واليقظة المستمرة وذلك لمنع انتشار الوباء في الجهة وكسر حلقة العدوى