هام: هذه قيمة الخصم من جرايات متقاعدي “CNRPS”..

قال اليوم الخميس 27 جانفي 2022 المدير المركزي بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية شكري صالح، أن الخصم على جرايات المتقاعدين لا يتجاوز الـ20 دينار وفق قوله.

وأوضح شكري صالح في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن الصندوق كان بادر في بلاغ له بإعلام المتقاعدين بالخصم وذلك مع انقضاء مدة 3 سنوات التي يتحمل فيها المشغل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وعليه وطبقا للتشريع الجاري به العمل، يتحمل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019.

وتابع أن هذه المساهمة تمثل فقط نسبة 14.5 % من الزيادة التي تحصل عليها المتقاعدون في جانفي 2019، مبينا في نفس السياق أن حوالي 400 ألف تونسي ينتفعون بجراية يتوزعون بين متقاعدين وأرامل وأيتام.

يُشار إلى أن الجامعة العامة للمتقاعدين أعلنت رفضها للتقليص في جرايات المتقاعدين وهددت بالتصعيد.