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جندوبة: ارتفاع في عدد المقيمين بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات جندوبة وتسجيل اكثر من 530 إصابة جديدة

2022/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد 19 والانعاش بمستشفيات ولاية جندوبة منذ بداية الموجة الخامسة لجائحة “كورونا” مطلع جانفي الجاري الى 25 مصابا، تم نقل 05 منهم لقسم الانعاش بعد تدهور حالتهم الصحية

وسجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بالجهة خلال يومي 24 و25 من ذات الشهر، ووفق ما ورد في إحصائية اليوم الخميس، 531 إصابة جديدة بالفيروس وهي اعلى حصيلة منذ بداية الموجة الخامسة، بالاضافة الى وفاة شخص، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة الى نحو 100 الف مصاب معدل اعمارهم في حدود ال50 سنة مقابل وفاة 814 شخصا.

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