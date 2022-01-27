رسالة من رئيس الجمهورية إلى ولي عهد أبو ظبي

تلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالةً خطية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

ووفق ذات المصدر تسلم الرسالة خليفة شاهين المرر وزير دولة لدى استقباله المعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات وتونس في جميع المجالات.