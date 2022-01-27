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تطاوين: عدم اثبات الابحاث ضلوع متهمين في شبهة حقن تلميذة بمحيط احدى المؤسسات التربوية

2022/01/27 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

لم تثبت الابحاث والتحقيقيات التي اجرتها الفرق المختصة ضلوع شخصين في شبهة حقن تلميذة بمحيط احدى المؤسسات التربوية بولاية تطاوين، وذلك بعد ان تم تفتيش سيارتهما والتثبت في ما نسب اليهما، حسب ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم ميزقار ل(وات)

وذكر مصدر امني انه تم الاحتفاظ باحد المتهمين بعد الاشتباه في تعاطيه لمواد مخدرة مشيرا الى انه ينتظر ان يخضع للتحاليل اللازمة، واكد من جهة اخرى ضرورة دحض الاشاعات والتصدي لموجات التخويف والاثارة التي تؤثر سلبا على المجتمع وخاصة اذا ما تعلق الامر بفئة الاطفال باعتبارهم الحلقة الاضعف في النسيج المجتمعي ويحظون بعناية واهتمام من قبل اوليائهم.

يذكر ان وزارة الداخلية اصدرت امس الاربعاء بلاغا حول ما راج بخصوص تعرض عدد من الاطفال في اكثر من ولاية للاعتداء قرب مؤسساتهم التربوية بواسطة الحقن بمادة مجهولة، ولم تثبت التحاليل التي اجريت على هؤلاء الاطفال سمية المادة في انتظار مواصلة التقصي والتحليل للكشف عن خفايا العملية

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