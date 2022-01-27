راشد الخياري ينسحب من الجلسة العامة عن بعد لأسباب أمنيّة.. وهذه التفاصيل

أكد النائب المستقل راشد الخياري، اليوم الخميس 27 جانفي 2022 في افتتاح أشغال جلسة عامة عن بعد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور، أنه مستعدّ لتسليم نفسه فورا إذا وافق رئيس الدولة على مواجهته أمام القضاء المدني وليس القضاء العسكري الذي يتحكّم فيه وفق تعبيره.

كما طالب الخياري تمكينه من التدخل قبل حلول دوره في الكلمة المبرمج مسبقا لأسباب أمنيّة وقال إنّه “يستسمح بقية النواب في ذلك لأسباب أمنية”، مضيفا أنّه “يجب أن يغادر الموقع الذي تدخل منه سريعا لأسباب أمنية”، وفق تعبيره.

وشدّد الخياري أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يمثل خطرا على الدولة مطالبا بضرورة عقد جلسة عامة للتصويت على عزله.