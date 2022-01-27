وزارة التعليم العالي: تمديد العمل بالاجراءات الوقائية من كوفيد 19 لاسبوعين اضافيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تمديد العمل بالاجراءات الوقائية التي أعلن عنها المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 جانفي الجاري، وذلك لمدة أسبوعين اضافيين من تاريخ انتهاء العمل بالاجراءات التي انطلق تطبيقها في 13 جانفي الجاري (لمدة أسبوعين).

وتتضمن الاجراءات، حسب بلاغ للوزارة، في تأجيل أو الغاء كافة التظاهرات المفتوحة للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

كما يتم الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوئة الفضاءات المغلقة واحترام البروتوكول الصحي المحين وتأجيل المهمات بالخارج الا للضرورة القصوى.

وللاشارة فان الاجراءات المعلن عنها جاءت في اطار الالتزام بما ورد في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 جانفي الجاري للوقاية من تداعيات الموجة الوبائية الخامسة.

أم