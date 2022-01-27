عاجل: شاب يشوه وجه تلميذ أمام معهد بقصر هلال..وهذه التفاصيل..

جدت صباح اليوم الخميس 27 جانفي 2022 حادثة اعتداء شاب يبلغ من العمر 21 سنة على تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة أمام معهد 2 مارس بقصر هلال من ولاية المنستير.

وقد اعتدى الجاني على التلميذ بآلة حادة على مستوى الوجه مما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال وفق ما افاد كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة الأمن الوطني بقصر هلال مكرم شوشان لاذاعة الديوان.

وأوضح شوشان ان أسباب الخلاف لا تزال مجهولة مشيرا الى أن رئيس مركز الأمن الوطني بقصر هلال رفقة دورية الشرطة العدلية تمكنوا من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز الالة الحادة مع العثور على قطعة من مخدر الزطلة لديه.

وقد اذنت النيابة العمومية بالمنستير بتعهيد فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال لمواصلة الأبحاث.