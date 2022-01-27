غازي الشواشي: “راشد الغنوشي أراد العودة لما قبل 25 جويلية عبر عقد جلسة عامة للبرلمان عن بعد”

اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الجلسة العامة للبرلمان المعلقة اختصاصاته التي انعقدت اليوم برئاسة راشد الغنوشي هي جلسة غير قانونية، يريد من خلالها راشد الغنوشي العودة بتونس لما قبل 25 جويلية لذلك قطعناها.

وأضاف الشواشي في تصريح لموزاييك أف أم أنّ “البرلمان خرّب طيلة سنتين الديمقراطية وشوّه صورة تونس، لذلك نرفض عودة هذا المجلس”، وفق قوله.

واعتبر أنّ “حركة النهضة ضدّ الانقلاب لأنّها تريد العودة إلى السلطة”، في نفس السياق، قيس سعيّد في طريق بناء ديكتاتورية جديدة وغايته البقاء أقصى مدّة على كرسي السلطة ويريد فرض نظام تسلطي، حتّى أنّ حكومة نجلاء بودن مجرّد فريق لتنفيذ قرارات وسياسات سعيّد الذي يرفع شعارات فضفاضة جوفاء، لذلك يجب إجراء حوار وطني شامل وتنظيم انتخابات تشريعية مبكّرة.