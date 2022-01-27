غلق الدائرة البديّة بسقانص لمدة 3 أيام قابلة للتمديد .. وهذه التفاصيل

قرّرت بلدية المنستير غلق مقر الدائرة البلدية سقانص لمدّة ثلاثة أيام قابلة للتمديد بداية من اليوم الخميس، وذلك بعد تسجيل إصابة 4 موظفين من مجموع 6 موظفين يعملون بالدائرة مع وجود حالة مشتبه في إصابتها، وفق ما أفاد به رئيس بلدية المنستير المنذر مرزوق.

وأوضح مرزوق، في تصريح لـ”وات”، أنّه في حال عدم تسجيل حالات تعاف يوم الإثنين المقبل سيتم اللجوء للتمديد في مدة غلق دائرة سقانص، وفق تأكيده.

وسجلت معتمدية المنستير خلال الـ14 يوما الأخيرة وإلى غاية 25 جانفى الجاري 2336 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” أي 1963 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بهذه المعتمدية المصنفة ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات بمعتمدية المنستير (بلديتي المنستير وخنيس) منذ بداية الجائحة في مارس 2020 وإلى غاية 25 جانفى الجاري 172 وفاة، والإصابات 11 ألفا و226 إصابة من بينها 145 إصابة إضافية مصرح بها بتاريخ 25 جانفى الجاري، وتعدّ هذه المعتمدية 2813 حالة نشطة إلى حدّ الثلاثاء 25 جانفى الجاري، وفق المندوبية الجهوية للصحة بالمنستير.