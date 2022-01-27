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انقاذ 34 مهاجرا و انتشال 6 جثث اثر غرق مركب شمال شرق جرجيس

2022/01/27 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

انتشلت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر ووحدة تابعة للحرس البحري 6 جثث، وأنقذت 34 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، وذلك إثر ورود معلومة عن غرق قارب هجرة شمال شرق جرجيس (ولاية مدنين) على بعد 44 كلم من السواحل.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ إعلامي أصدرته مساء اليوم الخميس أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة بمشاركة ثلاث وحدات بحريّة تابعة لجيش البحر ووحدتين بحريتين تابعتين للحرس الوطني والديوانة.
وجاء في إفادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم أنهم أبحروا من السواحل الليبية على متن قارب يضم قرابة 70 مهاجرا غير نظامي بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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