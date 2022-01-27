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مواصلة تعليق صلاة الجمعة والالتزام بالبروتوكول الصحي في المساجد لمدة أسبوعين اضافيين..

2022/01/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الخميس، عن التمديد في إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا في المعالم الدينية والتي كانت اتخذت يوم 13 جانفي الجاري ومواصلة العمل بها لمدة أسبوعين إضافيين.
وذكرت الوزارة في بلاغ مقتضب أن القرار جاء تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة أول أمس حول مجابهة تطوّر الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللّجنة العلميّة المحذّرة من تسارع نسق انتشار العدوى.
وتتمثل الإجراءات السابقة في تعليق صلاة الجمعة ومواصلة الصّلوات الخمس، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة.

وينص بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة على الاستظهار بجواز التلقيح والوضوء بالبيت وإحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد.

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